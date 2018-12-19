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تفكيك خلية داعشية جنوبي روسيا

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تفكيك خلية داعشية جنوبي روسياعملية أمنية (صورة أرشيفية)
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أفادت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، بتفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة ستافروبول جنوبي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنها "نفذت في ستافروبول مجموعة من الإجراءات بهدف قطع الطريق أمام نشاط عناصر تنظيم داعش الإرهابي الدولي في أراضي روسيا".

وأشار البيان إلى أن أفراد العصابة أبدوا مقاومة لدى محاولة القبض عليهم، قبل أن يتم تحييدهم (تصفيتهم)  بنيران جوابية، من دون ذكر عددهم.

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وأضاف البيان أنه لم تقع أي أصابات في صفوف رجال الأمن خلال تنفيذ العملية.

وحسب البيان، فإن التحقيقات والإجراءات الأمنية في المنطقة لا تزال مستمرة، في حين توحي طبيعة المواد القانونية التي تم بموجبها رفع الدعوى الجنائية في هذه القضية، بأن الخلية الداعشية المذكورة كانت تعد لعمل إرهابي.

المصدر: وكالات

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