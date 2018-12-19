روسيا تنفي اتهامها بعدم شرعية تصرفات حرس حدودها في البحر الأسود

نفت روسيا اتهامات بشأن عدم قانونية تصرفات حرس حدودها، خلال حادث احتجاز السفن الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم الأربعاء، في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا تنفي بشكل قاطع أي اتهامات ضدها فيما يتعلق بأعمالها "العدوانية وغير القانونية" المزعومة في منطقة مياه بحر آزوف ومضيق كيرتش والبحر الأسود. ولم تكن هناك أي انتهاكات للقانون الدولي من قبل حرس الحدود الروسي".

وأضاف كاراسين: "هذا هو موقفنا المبدئي وسندافع عنه بحزم".

وخرقت السفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و"ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية في 25 نوفمبر الماضي، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الأوكرانيين الـ 24 لمدة شهرين.

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وأعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو أن كييف سترفع دعوى في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بخصوص هذا الحادث.

من جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد طاقم هذه السفن قاما بإدارة هذه العملية الخاصة، موضحا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز هو نتيجة تراجع شعبية الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قبيل الانتخابات في بلاده. وأكد الرئيس الروسي أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ مهامها بالدفاع عن الحدود الدولية للبلاد.

المصدر: سبوتنيك