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روسيا.. العثور على رفات جندي قتل عام 1942 ومواراته الثرى!

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روسيا.. العثور على رفات جندي قتل عام 1942 ومواراته الثرى!
Reuters Kacper Pempel
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جرت في مقاطعة كيميروفو الروسية مراسم دفن رفات الجندي أنطون دوبكاتشوف الذي قتل شتاء العام 1942 في الحرب العالمية الثانية.

وخدم دوبكاتشوف في سلاح القناصة، وقد حائز وسام البطولة قبل شهر واحد من مقتله في المعارك، التي خاضها ضد الجيش النازي في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

وعثر على رفات الجندي البطل من قبل فرق البحث المختصة في مقاطعة نوفغورود، وبعد فحوصات التأكد أقيم له حفل تأبين ووري الثرى في مسقط رأسه بكيميروفو.

المصدر: RT

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