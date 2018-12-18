بوغدانوف يبحث مع "المجلس الوطني الكردي" الوضع في شمال شرق سوريا
Sputnik Ekaterina Chesnokova
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التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا، إبراهيم برو، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس، كاميران حاجو.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن الطرفين تبادلا الآراء حول "مجمل القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، مع التركيز على تطور الأوضاع في شمال شرقي سوريا".
وبحسب البيان فقد أكد الجانب الروسي تمسك موسكو بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق المشروعة لجميع مكونات شعبها العرقية والدينية.
المصدر: تاس
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