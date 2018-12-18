بوتين: فعالية استخدام واشنطن لصواريخ "توماهوك" في سوريا والعراق تشكل 30 بالمئة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7lr
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن فعالية استخدام واشنطن للصواريخ المجنحة "توماهوك" في سوريا والعراق تشكل 30 بالمئة.
وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية: "بالنسبة لصواريخ التمركز البحري "توماهوك"، فقد أصبحت قديمة بالفعل، وهذه حقيقة. ووفقا لبيانات خبرائنا العسكريين، فإن فعالية استخدامها في العراق وسوريا تشكل 30 بالمئة. وبالطبع، تحتاج إلى تحسين".
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)