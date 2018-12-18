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بوتين: فعالية استخدام واشنطن لصواريخ "توماهوك" في سوريا والعراق تشكل 30 بالمئة

أخبار روسيا

بوتين: فعالية استخدام واشنطن لصواريخ
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن فعالية استخدام واشنطن للصواريخ المجنحة "توماهوك" في سوريا والعراق تشكل 30 بالمئة.

وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية: "بالنسبة لصواريخ التمركز البحري "توماهوك"، فقد أصبحت قديمة بالفعل، وهذه حقيقة​​​. ووفقا لبيانات خبرائنا العسكريين، فإن فعالية استخدامها في العراق وسوريا تشكل 30 بالمئة. وبالطبع، تحتاج إلى تحسين".


 

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