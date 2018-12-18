موسكو تعلق على "وفاة رئيس استخباراتها العسكرية في لبنان عام 2016"

نفت وزارة الدفاع الروسية ادعاءات المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين، بشأن وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية الأسبق الفريق إيغور سيرغون في لبنان عام 2016.

ووصفت وزارة الدفاع الشائعات الواردة بهذا الخصوص بأنها "هراء يحاكي نظرية المؤامرة"، متهمة وزارة العدل الأمريكية بنشرها.

وجددت الوزارة تأكيدها أن سيرغون كان يتواجد في أوائل عام 2016 في الأراضي الروسية، حيث توفي في منتجع بضواحي موسكو في الثالث من يناير إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.

وجاء هذا البيان على خلفية نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أجزاء من شهادات فلين، أثناء استجوابه عام 2017 ضمن إطار "التحقيق الروسي"، حيث قال إنه أجرى أوائل 2016 اتصالا بالسفير الروسي السابق لدى واشنطن، سيرغي كيسلياك، وقدم له تعازيه بشأن "وفاة سيرغون في لبنان".

وكشف فلين في اعترافاته عن علاقاته الشخصية مع سيرغون، الذي التقى معه أكثر من مرة.

وكانت شركة Stratfor الأمريكية المختصة بتحليل المعلومات الاستخباراتية قد أفادت بأن سيرغون توفي في لبنان، متسائلة بشأن مهمته الأخيرة في هذه الدولة العربية.

المصدر: وكالات