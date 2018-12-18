موسكو ترفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرم

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو ترفض تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أوكرانيا يتهم روسيا بعسكرة القرم ومدينة سيفاستوبول.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تعليقا على قرار الجمعية العامة: "نحن نأسف بشدة إزاء ذلك"​​​.

وشدد بيسكوف على أن القرم اتحد مجددا مع روسيا على أساس استفتاء سكان شبه الجزيرة، الذي جرى "وفق القوانين الأوكرانية السارية آنذاك"، مضيفا: "نعرب عن رفضنا لهذا الموقف، ونعرب عن أسفنا، ودون شك نعتزم مواصلة توضيح موقفنا لنظرائنا..".

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الجمعية العامة بشأن القرم يثبت وجود حملة ضد روسيا، مشيرة إلى أن كييف تحاول إيجاد أذرع للضغط على روسيا.

ووافقت على الوثيقة المعادية لروسيا 66 دولة، ورفضتها 19 دولة، وامتنعت أغلبية الدول عن التصويت بمجموع 72 دولة​​​.

وجاء في نص الوثيقة: "تعرب الجمعية العامة عن قلقها إزاء عسكرة المحتل الروسي التدريجية لشبه جزيرة القرم، كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن استمرار زعزعة الاستقرار في شبه جزيرة القرم ..".

المصدر: وكالات