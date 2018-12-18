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الخارجية الروسية: لا حديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا

أخبار روسيا

الخارجية الروسية: لا حديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا
Sputnik
موسكو
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أكد مدير القسم الإفريقي في وزارة الخارجية الروسية، أندريه كيمارسكي، أن لا حديث يجري الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا.

وقال كيمارسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا يجري الحديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية. أما تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الإفريقية، فله تاريخ طويل، ويعتبر أحد أهم مجالات تعاوننا منذ حقبة الاتحاد السوفيتي".

وأضاف: "بنيت جيوش العديد من الدول الإفريقية حسب النموذج السوفيتي، وتجهزوا بالأسلحة السوفيتية، ولاحقا الروسية. بالطبع هم يهتمون بمواصلة مثل هذا التعاون، ونحن منفتحون على ذلك".

المصدر: سبوتنيك

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