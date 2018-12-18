الخارجية الروسية: لا حديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا

أكد مدير القسم الإفريقي في وزارة الخارجية الروسية، أندريه كيمارسكي، أن لا حديث يجري الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا.

وقال كيمارسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا يجري الحديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية. أما تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الإفريقية، فله تاريخ طويل، ويعتبر أحد أهم مجالات تعاوننا منذ حقبة الاتحاد السوفيتي".

وأضاف: "بنيت جيوش العديد من الدول الإفريقية حسب النموذج السوفيتي، وتجهزوا بالأسلحة السوفيتية، ولاحقا الروسية. بالطبع هم يهتمون بمواصلة مثل هذا التعاون، ونحن منفتحون على ذلك".

المصدر: سبوتنيك