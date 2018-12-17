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مقاتلتان روسيتان تظهران في سوريا تفوقا لافتا

أخبار روسيا

مقاتلتان روسيتان تظهران في سوريا تفوقا لافتا
Sputnik
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن مؤشرات الجدارة والصلابة لطائرات "سو - 35" و"سو – 30 إس إم" أثناء استخدامها في سوريا، تجاوزت المواصفات القائمة ثلاث أو أربع مرات.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذه المقاتلات علاوة على ذلك، أظهرت قدرات عالية في تعدد وظائفها، من خلال استهداف مواقع المسلحين بأسلحة مخصصة للطائرات الهجومية.

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يذكر أن طائرة "سو – 35" (سوخوي-35) هي مقاتلة متعددة الأغراض ذات قدرة مناورة عالية جدا، وهي مزودة بمقعد واحد، وتقترب بمواصفاتها من مقاتلات الجيل الخامس المطورة بهدف تحقيق التفوق الجوي.

أما طائرة "سو – 30" فهي مقاتلة متعددة الأغراض ومزودة بمقعدين، ومصممة لتدمير الأهداف في الجو وعلى الأرض في أعقد الظروف، في حين أن طائرة "سو 30 أس إم" نسخة منها مطورة.

المصدر: نوفوستي

 

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