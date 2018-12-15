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الجيش الروسي تلقى 35 نوعا من الأسلحة المطورة عام 2018

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الجيش الروسي تلقى 35 نوعا من الأسلحة المطورة عام 2018
Sputnik Sergei Piatakov
نائب وزير الدفاع الروسية جنرال الجيش دميتري بولغاكوف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الوطنية تلقت من الصناعات الحربية، خلال العام المنصرم، 35 نموذجا من أنواع الأسلحة والآليات العسكرية المتطورة.

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وفي تصريحات متلفزة أورد نائب وزير الدفاع، الجنرال  دميتري بولغاكوف، اليوم السبت، أن الوزارة تلقت مؤخرا تقارير عن إتمام اختبار 21 نوعا جديدا من الأسلحة، مضيفا أن الاختبارات لا تزال جارية لـ290 نوعا من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وذكر المسؤول أن تسلّم الجيش أنواعا من الأسلحة المطورة مكنه من أداء مهمات تتعلق بتشكيل وإعادة تشكيل مجموعات من الوحدات العسكرية وتحويلها إلى جداول وظائفية جديدة.

وفي تطرقه إلى موضوع التأمين المادي التقني للقوات الروسية التي تؤدي مهامها في سوريا، أكد الجنرال بولغاكوف أن الوزارة أتمت، خلال العام 2018، إنشاء البنية التحتية لتأمين نشاطات العسكريين الروس في ميناء طرطوس البحري وقاعدة حميميم الجوية، وبالتالي فالحديث لم يعد يدور عن إنشاء نظام التأمين هذا بل عن تحسينه.

المصدر: إنترفاكس

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