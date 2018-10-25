الدفاع الروسية...انخراطنا في سوريا كان نابعا من ضرورة وأد الإرهاب بعيدا عنّا

أكدّت روسيا أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الإرهابيين، بل يجب تدميرهم "في مديات بعيدة"، ولهذا السبب لم تترد في الاستجابة لطلب سوريا المساعدة في مكافحة الإرهاب على أراضيها.

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وقال نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أمس الأربعاء في منتدى سيانشان الثامن للأمن الدولي المنعقد في بكين: "لا يمكنك التوصل إلى اتفاق أو مهادنة مع الإرهابيين، بل يجب فقط تدميرهم، ولا يوجد إرهابيون جيدون وآخرون أشرار، لذلك لا بد من القضاء عليهم، ومن مسافات بعيدة، وعدم الانتظار حتى يتكاثروا ويصلوا إلى منازلنا".

وشدد على أن "هذا هو السبب في أننا لم نتردد ولم نتأخر للحظة واحدة عندما دعت الحكومة السورية الشرعية، روسيا وقواتها الجوية في سبتمبر 2015، للمساعدة في القضاء على الإرهابيين الدوليين في سوريا".

المصدر: نوفوستي