روسيا تتبنى قائمة من الهدايا مسموح للموظفين بتلقيها

صادقت لجنة معنية بالتشريع بالحكومة الروسية على حزمة مشاريع قوانين تهدف إلى مكافحة الفساد، من بينها اعتماد قائمة من الهدايا المسموح للموظفين العموميين بتلقيها .

وذكرت اللجنة في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن التشريعات الحالية تسمح للموظفين بتلقي هدايا عادية لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف روبل (حوالي 46 دولارا). وتقتضي مشاريع القوانين المطروحة إلغاء هذه القاعدة والتقيد بقائمة خاصة من أنواع الهدايا المسموح بها.

ويشير البيان أنه سيُسمح للموظفين بتلقي الهدايا فقط على شكل مطبوعة تحمل علامة لجهة حكومية أو إدارة محلية أو منظمة رسمية، إضافة إلى الزهور. ومن المقترح أيضا أن تضاف إلى هذه القائمة هدايا قيمة تمنحها جهة حكومية كتشجيع لشخص يشغل منصبا فيها وفقا للأنظمة القانونية.

وفي حال تلقي الموظف هدية خارجة عن القائمة المقترح اعتمادها، يتعين عليه إبلاغ الجهة التي توظفه بذلك، على أن تعتبر هذه الهدية ملكا للمقاطعة أو البلدية أو المؤسسة الحكومية.

المصدر: نوفوستي