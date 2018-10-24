كونتي يستبق لقاءه مع بوتين بوضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول في موسكو

وضع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أكليلا من الزهور عند نصب الجندي المجهول في موسكو، وذلك قبيل مباحثاته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق بأن بوتين وكونتي سيناقشان أثناء محادثاتهما آفاق تطوير التعاون الروسي الإيطالي في مختلف المجالات، كما سيتبادلان آرائهم حول القضايا الدولية والإقليمية، بما فيها الأوضاع في سوريا وليبيا.

كما سيلتقي بوتين وكونتي رؤساء أكبر الشركات الإيطالية.

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان عقب محادثتهما عددا من الاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.

هذا وأكد الجانب الإيطالي احتمال لقاء رئيس الوزراء الإيطالي أيضا مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف.

المصدر: نوفوستي