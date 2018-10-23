بولتون: لا قرار نهائيا بشأن عقوبات على موسكو في نوفمبر ردا على "سالزبوري"

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن حزمة عقوبات على روسيا في شهر نوفمبر المقبل، على خلفية "قضية سكريبال".

وقال بولتون في مؤتمر صحفي عقده في ختام لقاءات أجراها في موسكو مع كبار المسؤولين الروس خلال يومي الاثنين والثلاثاء: "يمكنني القول إننا ملزمون قانونيا بإعلان خطوات معينة، وذلك على خلفية استخدام سلاح كيميائي مؤخرا. وما أستطيع قوله إن القرار النهائي بهذا الأمر لم يتخذ بعد".

وتدعم الولايات المتحدة اتهامات لندن الموجهة إلى الدولة الروسية بضلوعها وراء استخدام مادة كيميائية سامة في محاولة اغتيال رجل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، في شهر مارس الماضي.

ونفت موسكو مرارا هذه الاتهامات، مشددة على عدم وجود أي أدلة لدى السلطات البريطانية على تورط الأجهزة الاستخباراتية الروسية في الحادث.

المصدر: وكالات