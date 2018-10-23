الكنيسة الروسية: القسطنطينية تتحدث بلغة "الفوقية"

أعربت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن استيائها من تصريحات رئيس الكنيسة المسكونية برثلماوس بأن بطريركية موسكو ستكون "مضطرة" لتقبل استقلالية الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس قسم العلاقات العامة للكنيسة الروسية، فاختانغ كيبشيدزي، اليوم الثلاثاء: "نحن مستاؤون من مواصلة بطريرك القسطنطينية استخدام لغة الإملاء والإكراه مع كنيستنا. لقد كانت وحدة الأرثوذكسية العالمية تعتمد دائما على تجاوب أخوي مع احتياجات وهموم كل كنيسة أرثوذكسية محلية، نظرا لأن كلا منها ذات قيمة متساوية سواء داخل أسرة الكنائس المحلية أو أمام الله".

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وتابع قائلا: "نعتقد أن كل انحراف من هذا الأساس الأخلاقي والروحي للأرثوذكسية العالمية يهدد كليتها وسلامتها".

وكان البطريرك المسكوني برثلماوس أعلن، الاثنين، أنه لن يتراجع عن قراره منح الكنيسة في أوكرانيا استقلالية، رغم دعوات بطريركية موسكو (التي تُعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الآن جزءا منها) إلي عدم اتخاذ هذه الخطوة، معربا عن قناعته بأن موسكو ستكون مضطرة للامتثال لقراراته، "سواء أعجب ذلك إخوتنا الروس أم لم يعجبهم"، على حد قوله. واعتبر البطريرك المسكوني أن الكنيسة الروسية "لا تملك خيارا" في هذا الموضوع.

وعلى خلفية قرار القسطنطينية منح الاستقلالية لـ"بطريركية كييف" (غير القانونية)، والذي وصفته الكنيسة الروسية بـ"الانشقاق"، أعلن المجمع المقدس لبطريركية موسكو، الاثنين، قطع العلاقات مع البطريركية القسطنطينية على مجمل الأراضي القانونية للكنيسة الروسية، بما فيها أوكرانيا وبيلاروس.

وقال المجمع إن قرار القسطنطينية إلغاء مرسومها المؤرخ في العام 1686 القاضي بوضع مطرانية كييف تحت سيادة بطريركية موسكو هو قرار "باطل قانونيا ومسيس". فيما أعلن رئيس قسم العلاقات الخارجية في المجمع المقدس لبطريركية موسكو، المطران هيلاريون، أن القسطنطينية فقدت مكانتها كمركز تنسيق العالم الأرثوذكسي. مع ذلك فقد أعربت الكنيسة الروسية عن أملها في عدول القسطنطينية عن منح صفة الاستقلال للكنيسة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي