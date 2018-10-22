ألوف النساء يرغبن في إظهار مهاراتهن في مسابقات "زعماء روسيا"

أعلنت منظمة "روسيا بلد الإمكانيات" أن زهاء 176 ألف شخص قدموا خلال 12 يوما طلبات للمشاركة في الدورة الثانية من مسابقات "زعماء روسيا"، وأكثر من 22% منهم نساء.

وأشارت المنظمة العاملة على تنظيم المسابقات، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، إلى أنها تسلمت منذ العاشر من أكتوبر الجاري وحتى اليوم نحو 180 طلبا للمشاركة في مسابقات "زعماء روسيا 2018-2019"، وجاء 22.3 من قبل نساء.

وتتصدر مناطق أقصى شرق روسيا وسيبيريا والدائرة الفدرالية الشمالية الغربية قائمة أقاليم البلاد من حيث عدد النساء الراغبات في المشاركة بالمسابقات.

وسيغلق باب تسجيل المشاركين في مسابقات العام الجاري منتصف ليل 24 إلى 25 الشهر الجاري.

وشارك قرابة 200 ألف شخص في العام الماضي بالدورة الأولى من المسابقات التي تهدف إلى منح المواطنين الناشطين فرصة لتطبيق مهاراتهم في مؤسسات الدولة.

واختارت لجنة التحكيم في الدورة الأولى من المسابقات 103 فائزين تم تعيين 67 منهم لمناصب مسؤولة، وأصبح اثنان منهم محافظين وثلاثة آخرون نوابا لوزراء في الحكومة.

المصدر: تاس