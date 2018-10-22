 
مباشر

الخارجية الروسية: لافروف وبولتون بحثا سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية

أخبار روسيا

الخارجية الروسية: لافروف وبولتون بحثا سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية
وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyk9

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، الأوضاع في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

إقرأ المزيد
أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، مع المستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون موسكو وواشنطن تؤكدان أهمية التواصل فيما بينهما بشأن الأمن

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا أيضا "آفاق التعاون بين بلدينا، بما في ذلك ما يخدم مصلحة تسوية النزاعات الإقليمية ومحاربة الإرهاب بصورة فعالة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. زلزال خاشقجي.. السعودية "تتسلح" بالنفط