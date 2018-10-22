الخارجية الروسية: لافروف وبولتون بحثا سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية
وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، الأوضاع في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا أيضا "آفاق التعاون بين بلدينا، بما في ذلك ما يخدم مصلحة تسوية النزاعات الإقليمية ومحاربة الإرهاب بصورة فعالة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".
المصدر: وزارة الخارجية الروسية
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