بوغدانوف: ننتظر التحقيقات بقضية خاشقجي والتحضيرات لزيارة بوتين للسعودية مستمرة

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة، كما أن موسكو تنتظر نتائج التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "نحن ننتظر انتهاء التحقيق النهائي(في قضية خاشقجي)، لذا يجب التحلي بالصبر والانتظار".

وردا على سؤال حول استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية؟ قال بوغدانوف: "نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى. القضية (مقتل خاشقجي) أحدثت ضجة، لكن يجب انتظار نتائج التحقيق".

وأكد بوغدانوف أن قضية الصحفي جمال خاشقجي لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض، بما في ذلك على أعلى المستويات.

وخلال الاجتماع السنوي لمنتدى فالداي، حثّ الرئيس بوتين على انتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي، وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن اختفاء الصحفي، لأنه كان يعيش في الولايات المتحدة. وقال بوتين إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في هذا الوضع قبل إفساد العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وكان بوغدانوف قد أبلغ وكالة نوفوستي في أكتوبر، أن الرئيس بوتين قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نهاية نوفمبر في إطار قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس. ثم لاحظ أن الاجتماع يمكن أن يكون مرحلة من الإعداد لزيارة بوتين للمملكة. وفي الوقت نفسه، قال سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، خالد بن تركي آل سعود، إن المملكة تنتظر قبول بوتين دعوة الملك سلمان والقيام بزيارة المملكة قريبا.

وأعلنت الرياض، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا، كلهم سعوديون، ارتباطا في التحقيق بقضية خاشقجي.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وشكّل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

المصدر: نوفوستي