الكرملين: لا موعد محددا لزيارة بوتين للسعودية بعد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد موعد محدد بعد لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا شيء محددا بعد حول موعد الزيارة، سنبلغكم به بمجرد أن نتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. عموما، التحضير للزيارة مستمر".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة.

وأضاف بوغدانوف: "قد يلتقي الرئيس بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نهاية شهر نوفمبر، في إطار قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وأكد بوغدانوف أن قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض بما في ذلك على أعلى المستويات.

المصدر: وكالات روسية