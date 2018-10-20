مصدر: معظم ضحايا الانفجار في مصنع شمال غربي روسيا من الأجانب

كشف مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية أن ثلاثة من القتلى الأربعة جراء انفجار في مصنع للألعاب النارية في مدينة غاتشينا، شمال غربي روسيا، يوم الجمعة كانوا مواطنين أجانب.

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وفي حديث لوكالة "تاس"، اليوم السبت، قال المصدر إن هوية جميع القتلى تم تحديدها.

ووردت سابقا تقارير بأن أحد الضحايا مواطن بيلاروسي.

وأسفر انفجار وقع، بعد ظهر الجمعة، في مصنع "أفانغارد" لتصنيع الألعاب النارية وأثاث التخييم، قرب مدينة غاتشينا بمحافظة لينينغراد (شمال غرب)، عن مقتل أربعة أشخاص وجرح سبعة آخرين، نقل اثنان منهم، أحدهما طفلة، إلى المستشفى.

وأوردت "تاس" أن فرق الإنقاذ أزالت الأنقاض من مكان الحادث وتقوم حاليا بتفقد المنازل المجاورة للمصنع لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الانفجار.

وفتحت السلطات ملفا قضائيا بتهمة "انتهاك قوانين السلامة في منشآت تضم متفجرات تسبّبت بموت شخصين أو أكثر بإهمال". وتم احتجاز كبير مهندسي المصنع، ووجه إليه اتهام بالسماح لغرباء غير مؤهلين بالعمل في ورشة لتصنيع الألعاب النارية.

المصدر: تاس + نوفوستي