مقاتلة أمريكية أثناء تزودها بالوقود تظهر في مرمى جهاز تصويب مقاتلة روسية فوق سوريا!

نشر موقع "fighter_bomber" في "إنستغرام" صورة لطائرة مقاتلة أمريكية أثناء تزودها بالوقود جوا، تظهر في مرمى جهاز التصويب داخل مقاتلة روسية فوق سوريا.

وعلّق هذا الموقع المتخصص في شؤون الطيران العسكري قائلا "زوج من المقاتلات الأمريكية (إف–15) تتزودان بالوقود من الصهريج الطائر (KC-10)، وقد اقتربت مقاتلة روسية منهما خفية وابتعدت بعد ذلك بنفس الطريقة".

وذكر المعلق أنه كان يتمنى لو كانت هذه الطائرة الحربية من طراز "إف-22" الخفية الأمريكية، كي يؤكد الطيارون الروس أن سابقة التقاطهم في سبتمبر الماضي لهذا الشبح الأمريكي فوق سوريا ووضعه في مرمى جهاز إطلاق النار، لم تكن مصادفة.

المصدر: fighter_bomber