مقاتلة أمريكية أثناء تزودها بالوقود تظهر في مرمى جهاز تصويب مقاتلة روسية فوق سوريا!

Мой вердикт. Пара F-15 на дозаправке от KC-10. Хотелось бы чтоб это были 22е, но нет. В следущий раз. (да, я тоже расстроился, как и автор фото, но истина дороже) Да, наш синегрудый нормально так и незаметно подошёл к паре, посмотрел и незамеченным ушёл. Классика. Но это "всего-лишь" F-15. 😄 Ну что-ж, теперь 22й в прицеле наших синегрудых вопрос чести всей нашей истребительной авиации. Работайте братья. Нация ждёт подтверждения, что предыдущие захваты не были случайностью! #bomberchronics