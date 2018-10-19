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مقاتلة أمريكية أثناء تزودها بالوقود تظهر في مرمى جهاز تصويب مقاتلة روسية فوق سوريا!

أخبار روسيا

مقاتلة أمريكية أثناء تزودها بالوقود تظهر في مرمى جهاز تصويب مقاتلة روسية فوق سوريا!
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نشر موقع "fighter_bomber" في "إنستغرام" صورة لطائرة مقاتلة أمريكية أثناء تزودها بالوقود جوا، تظهر في مرمى جهاز التصويب داخل مقاتلة روسية فوق سوريا.

وعلّق هذا الموقع المتخصص في شؤون الطيران العسكري قائلا "زوج من المقاتلات الأمريكية (إف–15) تتزودان بالوقود من الصهريج الطائر (KC-10)، وقد اقتربت مقاتلة روسية منهما خفية وابتعدت بعد ذلك بنفس الطريقة".

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Мой вердикт. Пара F-15 на дозаправке от KC-10. Хотелось бы чтоб это были 22е, но нет. В следущий раз. (да, я тоже расстроился, как и автор фото, но истина дороже) Да, наш синегрудый нормально так и незаметно подошёл к паре, посмотрел и незамеченным ушёл. Классика. Но это "всего-лишь" F-15. 😄 Ну что-ж, теперь 22й в прицеле наших синегрудых вопрос чести всей нашей истребительной авиации. Работайте братья. Нация ждёт подтверждения, что предыдущие захваты не были случайностью! #bomberchronics

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وذكر المعلق أنه كان يتمنى لو كانت هذه الطائرة الحربية من طراز "إف-22" الخفية الأمريكية، كي يؤكد الطيارون الروس أن سابقة التقاطهم في سبتمبر الماضي لهذا الشبح الأمريكي فوق سوريا ووضعه في مرمى جهاز إطلاق النار، لم تكن مصادفة.

المصدر: fighter_bomber

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