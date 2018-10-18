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بيسكوف: التحضير جار للقاء بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أخبار روسيا

بيسكوف: التحضير جار للقاء بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
Sputnik Sergei Guneev
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد الناطق باسم الكرملين أن التحضير جار للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

وفي حديث متلفز، اليوم الخميس، أعرب بيسكوف عن أمل الرئاسة الروسية في عقد اللقاء بين بوتين وبولتون.

أما إمكانية لقاء قمة جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، دونالد ترامب، فصرح بيسكوف بأن الكرملين لم يتلق أي إشارات من واشنطن بهذا الشأن، مضيفا: إن رغبتنا في بناء العلاقات مع الأمريكيين ترتطم بجدار أصم".

يتبع..

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