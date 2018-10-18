بوتين: ليس في عقيدتنا شن ضربة نووية استباقية  

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقيدة النووية لروسيا لا تشمل مبدأ شن الضربة الاستباقية، إلا أنه تعهد بأن أي معتد سيقدم على استخدام هذه الأسلحة ضد بلاده سيتم القضاء عليه.

وقال بوتين: "لا تضم عقيدتنا لاستخدام الأسلحة النووية شن ضربة استباقية لأنها تتمثل بالرد... وهذا يعني أننا مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية فقط عندما نكون على يقين تام بأن المعتدي المحتمل ينوي شن ضربة على أراضينا".

وأوضح الرئيس الروسي أن تطبيق هذه العقيدة أمر ممكن بفضل نظام الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي المحتمل والذي يرصد خلال ثوان معدودة وفي العالم أجمع عملية إطلاق الصواريخ، أيا كانت الأراضي التي يحدث فيها ذلك، ويحدد مسار التحليق ومناطق السقوط للرؤوس الحربية النووية.

وتابع بالقول: "إن ذلك سيكون بالطبع كارثة عالمية لكني أكرر أنه من غير الممكن أن نكون نحن مبادرين لأن مبدأ الضربة الاستباقية ليس لدينا، أي يمكن القول إننا نرد على استخدام الأسلحة النووية ضدنا لكننا لا لن نبادر بذلك بأنفسنا".

وشدد بوتين على أن محور هذه العقيدة يكمن في أن "كل معتد عليه أن يعلم أن العقاب لا مفر منه وستتم محاسبته وسحقه" حال استخدامه السلاح النووي ضد روسيا.

المصدر: وكالات