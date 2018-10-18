بوتين: سبقنا الجميع في مجال إنتاج الأسلحة الفرط صوتية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدمت على جميع الدول الأخرى في مجال تصميم الأسلحة الفرط صوتية، وذكر أن جيش بلاده سيحصل قريبا على منظومات "أفانغارد" من هذا النوع.

وقال بوتين، خلال مشاركته في منتدى فالداي الدولي للحوار، اليوم الخميس: "إننا نقوم، ردا على إنشاء الولايات المتحدة درعها الصاروخية، بتطوير منظوماتنا الضاربة، ولقد دخل بعضها الخدمة القتالية فيما سيتم تسليم بعض الأنواع الأخرى للجيش في وقت قريب. وأقصد هنا منظومات أفانغارد".

وأضاف بوتين مشددا: "إننا وبالتأكيد تقدمنا على جميع منافسينا في هذا المجال، وهذا الأمر بديهي، وزملاؤنا يفهمونه جيدا، ولا يملك أحد آخر حاليا الأسلحة الفرط صوتية عالية الدقة، والبعض يخطط لاختبارها بعد سنة أو سنتين، في الوقت الذي أدخلناها للخدمة في جيشنا".

وأعلنت روسيا للمرة الأولى أنها بدأت الإنتاج المسلسل لمنظومات "أفانغارد" الاستراتيجية على لسان رئيس البلاد في رسالته للجمعية الفدرالية في 1 مارس الماضي.

وأوضح بوتين آنذاك أن هذه الاسلحة ستتميز بقدرتها على التحليق في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي وقطع المسافات الفاصلة بين القارات بسرعة تتجاوز سرعة الصوت 20 مرة، مشيرا إلى أن هذه الرؤوس الحربية ستتزود بها صواريخ "سارمات" الباليستية بعيدة المدى.

المصدر: وكالات