صديقة منفذ هجوم كيرتش تتحدث عن رغباته قبيل تنفيذ الجريمة

تحدثت صديقة منفذ الهجوم المسلح في كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، فلاديسلاف، عن رغبته في الانتقام من الطلاب الذين كانوا يسخرون منه.

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وقالت في حديثها لقناة RT: "تحدث فلاديسلاف أكثر من مرة أنه كان يتشاجر مع الآخرين مرارا. وكان يقول إنه فقد الثقة بالناس، عندما بدأ الطلاب إهانته بسبب أنه لم يكن مثل كل الآخرين".

وأشارت إلى أن فلاديسلاف أشار في حديثه معها إلى أنه "يريد أن ينتقم لهذه الإهانة"، وأنه "لا يريد أن يعيش بسبب كل ذلك".

وأفادت الفتاة أيضا بأن فلاديسلاف أدرجها فى القائمة السوداء بعد أن توقفت عن التعامل معه.

وأضافت: "عندما كنا نتعامل، كان كل شيء على ما يرام. كان شخصا طيبا ومتجاوبا وساعدني عندما واجهت صعوبات. وأشعر بالأسف تجاه الناس الذين قتلهم، ويؤسفني أنه انتحر. إنه كان صديقا جيدا جدا".

وقالت أيضا إن منفذ هجوم كيرتش كان يهتم بإطلاق النار.

وتابعت: "في بداية صداقتنا كان مرتابا. ثم وجدنا اللغة المشتركة، إذ أنني أمارس رياضة إطلاق النار. وكان هو يهتم بإطلاق النار أيضا. وكان يهتم بالأسلحة بشكل كبير".

المصدر: نوفوستي