نظام الإنذار يضع أنظمة "إس-300" في حالة تأهب قتالي قصوى

استنفر إنذار مفاجئ أنظمة S-300 ووضعها في حالة تأهب قتالي قصوى بعد قرع ناقوس الخطر في منطقة كيروف الروسية اليوم الخميس، كجزء من المراجعة النهائية للاستعدادات القتالية لعام 2018 .

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وذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الروسية المركزية في تقرير: أنه " تمّ في منطقة كيروف تنبيه لواء صاروخي مضاد للطائرات تابع للمنطقة العسكرية الوسطى مزود بأنظمة صواريخ أس -300 ووضعه في حالة استنفار قصوى كجزء من الاختبارات النهائية لعام 2018".

وجاء في التقرير: أكمل الجنود الأنشطة والاستعدادات العاجلة لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد القتالي والمسيرات إلى مناطق محددة، حيث يقومون بإجراء تمارين تدريبية لتأمين الدفاع عن مراكز ومواقع حرجة في المنطقة. ويتم تقييم إجراءات العسكريين ومدى استعدادهم القتالي من قبل لجنة منوعة من مقر القيادة العسكرية تمثل كافة صنوف الأسلحة.

وتم تصميم منظومات الدفاع الجوي "S-300" لتدمير الأهداف الجوية على مسافة 300 كيلومتر، وهي تحلق بسرعة تصل إلى 2.1 ألف متر في الثانية. وكل لواء من صواريخ S-300 قادر على تدمير ما يصل إلى 24 هدفا في وقت واحد.

وتم نشر هذا اللواء في منطقة كيروف منذ نوفمبر 2016، إلى مكان جديد للانتشار الدائم، بعدما انتقل من منطقة تشيليابينسك في سيبيريا.

المصدر: نوفوستي