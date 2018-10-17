سفّاح القرم طالب في الكلية التي قتل فيها رفاقه

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن مرتكب جريمة كلية كيرتش في القرم هو أحد الطلاب، وأنه نفذ جريمته ببندقية صيد وعبوة ناسفة يدوية الصنع، وانتحر بعد الجريمة للإفلات من العقاب.

وذكرت، أنه تم العثور على جثة الجاني والتعرف على هويته، حيث تبين أنه فلاديسلاف روسلياكوف.

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وذكرت الأنباء، أن المجرم من مواليد 2000، ومن سكان مدينة كيرتش وكان يدرس في الصف الرابع في الكلية المنكوبة.

وتؤكد المعلومات أنه حصل في 8 سبتمبر الماضي، على ترخيص لشراء بندقية صيد من عيار 12 مم، وقبل عدة أيام من جريمته اشترى 150 طلقة لها.

وفي نهاية الاستراحة بين حصتين دخل إلى الكلية، حاملا بيده بندقية وقنبلة يدوية الصنع، وصعد إلى الطابق الثاني وفتح النار في الممر على كل من صادفة، ومن ثم نزل إلى الطابق الأول لتفجير العبوة الناسفة.

المصدر: وكالات