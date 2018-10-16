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أوشاكوف: بوتين سيحضر احتفالية بمرور قرن على انتهاء الحرب العالمية الأولى في فرنسا

أخبار روسيا

أوشاكوف: بوتين سيحضر احتفالية بمرور قرن على انتهاء الحرب العالمية الأولى في فرنسا
Reuters POOL
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخير يعتزم حضور فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى في فرنسا.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "يجري في الوقت الحاضر مناقشة تفاصيل الزيارة، المخططة في 11 نوفمبر المقبل".

وأضاف: "من المعلوم حاليا أن الرئيس بوتين سيشارك في فطور العمل، الذي سيقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك في الاحتفالية التي ستقام في الشانزليزيه".

وأشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن مسألة عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في باريس "غير واردة" لحد اللحظة.

المصدر: فيستي. رو

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