بدء سريان اتفاق الحدود الإدارية بين جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا الروسيتين

كتب رئيس برلمان جمهورية الشيشان محمد داودوف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي Mylistory، أنه بدأ اليوم تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود الإدارية بين جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا.

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وشدد داودوف على أن "فرض الحدود لا يعني بأي حال، فصل الشعبين الشقيقين".

وأضاف: "على العكس من ذلك، ستسهم الوثيقة في تعزيز التكامل بين الجمهوريتين وستزيد التعاون الاقتصادي والاجتماعي بينهما، وستعمل على تحسين العلاقات الأخوية بين الشعبين".

وأعرب داودوف عن شكره لرئيسي الجمهوريتين، رمضان قديروف، ويونس بك يفكوروف "لتحملهما مسؤولية هذه الخطوة المصيرية فعلا".

وفي الـ26 من سبتمبر الماضي، وقع الرئيسان الإنغوشي يونس بيك يفكوروف والشيشاني رمضان قديروف اتفاقا لتثبيت الحدود الإدارية بين الجمهوريتين، التي لم يتم ترسيمها بشكل واضح منذ تفكك جمهورية الشيشان والإنغوش السوفيتية السابقة عام 1991.

ووافق البرلمان في كل من الجمهوريتين على الوثيقة ولكن عددا من نواب مجلس الشعب الإنغوشي، أعلنوا لاحقا أن نتائج التصويت مزورة.

وعلى إثر ذلك اندلعت الاحتجاجات في الجمهورية، ووصفها الرئيس يفكوروف بالمحدودة وبأن الطابع الديني يغلب عليها لأنها نظمت بدعوة من رجال الدين.

المصدر: وكالات