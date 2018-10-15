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بوتين يكرم مسؤولين اعتدى عليهما لاعبا كرة قدم

أخبار روسيا

بوتين يكرم مسؤولين اعتدى عليهما لاعبا كرة قدم
Sputnik GRIGORY SYSOEV
المسؤول في وزارة الصناعة والتجارة الروسية دينيس باك
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوائز رسمية للمسؤولين دينيس باك وسيرغي غايسين اللذين اعتدى عليهما لاعبا كرة القدم ألكسندر كوكورين وبافيل ماماييف.

ووقع الرئيس بوتين مرسوما بمنح وسام "التقدير لخدمة الوطن" من الدرجة الثانية لمدير أحد أقسام وزارة الصناعة والتجارة دينيس باك، ووسام ألكسندر نيفسكي للمدير العام لمؤسسة "نامي" الحكومية المتخصصة بالأبحاث المتعلقة بصناعة السيارات والمحركات سيرغي غايسين.

وتم تكريم المسؤولين بالوسامين المذكورين لمساهمتهما في مشروع صناعة سيارات Aurus، المعروف إعلاميا بمشروع "كورتيج" ("الموكب")، الذي يشمل صناعة السيارات الفاخرة، بما فيها السيارة الرسمية للرئيس الروسي Aurus "سينات".

Sputnik RAMIL SITDIKOV
سيارة Aurus "سينات" للرئيس الروسي

وتم تقليد جوائز أخرى لعدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والشركات التي ساهمت في المشروع.

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وتزامن صدور المرسوم الرئاسي مع فضيحة الاعتداء على باك وغايسين في أحد مقاهي موسكو الأسبوع الماضي. وتبين أن من هاجم المسؤولين لاعبا كرة القدم ألكسندر كوكورين من نادي "زينيت" بطرسبورغ وبافيل ماماييف من نادي "كراسنودار" ومجموعة من أصدقائهما.

وبعد الحادث قررت السلطات القضائية احتجاز كوكورين وماماييف، حتى الـ 8 من ديسمبر المقبل على ذمة التحقيق.

المصدر: وكالات

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