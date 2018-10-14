بأي تعابير هنأ بوتين مصمم الزي الجديد للجيش الروسي في عيد ميلاده؟

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم الأزياء العالمي ومبدع الزي الجديد للجيش الروسي فالنتين يوداشكين بعيد ميلاده الـ55، ووصفه بأنه رجل مشرق، ومتحمس دوما لما يحب ويعشق.

وجاء في رسالة تهنئة بوتين لأشهر مصممي الأزياء في روسيا: "إنك شخص مشرق دوما، ومتحمّس باستمرار لما تحب وتعشق، كرّست نفسك للمهنة الإبداعية، وحققت النجاح والاعتراف في مجال الفن، والأزياء والتصميم رفيع الذوق. إن أعمالك الموهوبة تمنح الناس متعة حقيقية، وفرحا وجمالا".

وتمنى بوتين ليوداشكين الصحة الجيدة، وإلهاما لا ينضب، وتحقيق أفكار وأفكار جديدة مثيرة للاهتمام.

كما هنأ رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف مصمم الأزياء يوداشكين في عيد ميلاده، مشيرا إلى إحساسه الذي لا تشوبه شائبة، حسب الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

وقال مدفيديف في رسالة التهنئة: "أنتم من المعجبين الحقيقيين بالتاريخ الروسي، فأنتم تعرفون الجمهور بتقاليد الزي الوطني في تفسير حديث، متشح بأغنى ثقافة في بلادنا. لديكم شعور لا تشوبه شائبة من حيث الأسلوب والانسجام، إنكم تعملون مع اللون والشكل بطريقة إبداعية فريدة من نوعها".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إبداعات يوداشكين معروضة في قاعات أفضل المتاحف، ويرتديها متذوقو الموضة ذوو الأذواق الرفيعة جدا.

المصدر: نوفوستي