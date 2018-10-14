في ساعة غضب...قطعت أكبر شارع في موسكو وهزّت خصرها بعنف قبل أن تدرك أنها حامل وتندم

تعرضت أوكسانا ياكوفلوفا المعروفة في أوساط ضيقة بالمطربة Yaxana، للحبس ليلة واحدة وغرامة بـ20 ألف روبل، على رقصة ساخنة أدتها ورفيقتان لها على شارع موسكو الدائري المحيط بالعاصمة.

وبعد أن اقتادتها الشرطة إلى الحبس الاحترازي بجرم عرقلة حركة المرور وانتهاك الأمن العام الذي يقتضي الحبس لـ15 يوما، كشفت الفحوص أنها حبلى، مما حمل النيابة على إخلاء سبيلها، حيث يحظر القانون الروسي توقيف الحامل أو حبسها.

وأضافت في حديثها للصحفيين، أنها أقدمت على الرقصة لتنفيس غضبها إثر حادث بسيط تسبب بخدوش على سيارتها.

وأكدت أنها لم تكن تهدف عرقلة السير، ولم تكن على علم بحملها، وإلا لما رقصت وهزّت خصرها ووركيها بهذه الطريقة، معربة عن اعتذارها لجميع من تسببت بتأخيرهم عن مشاغلهم.

المصدر: وكالات