النقل الروسية: غرق سفينة شحن في البحر الأسود

أعلنت وزارة النقل الروسية أن سفينة شحن، محملة بالخردة المعدنية، كانت تبحر تحت علم بنما، غرقت في مياه البحر الأسود.

وقال المكتب الصحفي للوكالة الفدرالية للنقل البحري والنهري التابعة للوزارة، إن السفينة غرقت على بعد 50 ميلا من سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

وأضاف المصدر: في الساعة 6:43 من صباح اليوم بتوقيت موسكو، تلقى مركز الإنقاذ البحري سيفاستوبول إشارة استغاثة من السفينة المذكورة".

وقال القبطان في إشارته، إن وضع السفينة في غاية الخطورة. وطلب إنقاذ الطاقم.

إقرأ المزيد

وفي الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، وصلت إلى مكان الحادث، ناقلة نفط يونانية، وأنقذت أفراد طاقم السفينة المؤلف من 8 أشخاص - تركيان وستة أذربيجانيين، وبعد ذلك بقليل توارت السفينة المنكوبة تحت مياه البحر، فيما نقل أفراد الطاقم إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

المصدر: إنترفاكس