تصفية إرهابي مسلح بعملية أمنية في داغستان

تمكن رجال الأمن الروسي من القضاء على مسلح إرهابي في جمهورية داغستان جنوبي البلاد، وذلك بعملية ناجحة في إطار مكافحة الإرهاب في شمالي القوقاز الروسي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع قوله: "تفيد المعلومات الأولية المتوفرة، بتصفية أحد المسلحين بعملية أمنية خاصة نفذت في الجمهورية".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أن قوات خاصة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اقتحمت أحد البيوت في قرية إينديري في منطقة خاسافيورت بداغستان، كان يتوارى فيه اثنان أو ثلاثة من المسلحين.

المصدر: انترفاكس