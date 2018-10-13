قناة أمريكية: مشروع "أفانغارد" الصاروخي الروسي متعثر

زعمت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تواجه مشاكل في تصنيع منظومة "أفانغارد" الصاروخية فرط الصوتية الجديدة.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مصادر اطلعت على تقرير استخباراتي أمريكي، أن "روسيا لا تستطيع إيجاد مصدر لإنتاج عناصر هامة من الألياف الهيدروكربونية تستخدم في جسم الصاروخ".

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وحسب أحد المصادر، فإن "جسم الصاروخ فرط الصوتي قد لا يتحمل ارتفاع الحرارة عند إعادة دخوله الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تعطل أجهزته الداخلية".

وزعم المصدر أن موسكو تبحث عن "مادة أفضل" لتصنيع "أفانغارد" وتتوقع أن "عناصر أكثر متانة" من الألياف الهيدروكربونية ستنتج في غضون سنة، مضيفا أن اختبارات جديدة للمنظومة مقررة في ديسمبر المقبل.

ونقلت "سي إن بي سي" عن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون أريك باخون قوله تعليقا على هذا الموضوع، إن الولايات المتحدة تراقب "محاولات روسيا إنتاج أسلحة عالية التقنية"، لكن ما رأته حتى الآن هي "التصريحات الرنانة بالنجاحات أكثر من الأدلة الحقيقية لتثبتها".

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وأضاف المتحدث أن واشنطن تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية من أجل رفع مستوى جاهزية الولايات المتحدة وحلفائها "لمواجهة أي تهديدات قد تصدر عن الروس".

ولم يصدر أي تعليق روسي على مزاعم القناة الأمريكية.

المصدر: وكالات روسية