بالصور.. الدفاع الروسية تكرم فتى طيارا متدربا وسام الشجاعة

منح نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، الطالب في مدرسة للطيران العسكري ميخائيل يمانوف وسام الشجاعة بسبب هبوطه في ساحة غير مجهزة لهبوط الطائرات، دون عجلات.

وقال الجنرال بانكوف: "اتخذ وزير الدفاع سيرغي شويغو قرارا بشأن ترشيح الرقيب ميخائيل يمانوف لاستلام جائزة الدولة".

وأضاف الجنرال الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين قد وقع على مرسوم بهذا الشأن، وقال "أود أن أعرب لوالديّ ميخائيل، ليودميلا إيغوروفنا ونيكولاي فلاديميروفيتش، عن عبارات الامتنان الصادقة لتربيتهم الوطنية الحقة".

كما تقدم بانكوف بالشكر لقيادة مدرسة الطيران، والهيئة التدريسية، وفريق المدرسة بأكمله على إسهامهم الكبير في إعداد وتدريب كادر المدرسة.

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق أن الطيار الطالب في السنة الرابعة في المدرسة العليا للطيران الحربي في كراسنودار يمانوف هبط بطائرة بشكل سريع بسبب ولوج طائر في محرك الطائرة بعيد إقلاعها، وكانت على ارتفاع 200 متر، ما أدى إلى خلل في عمل المحرك، لكن يمانوف اتخذ قرار الهبوط بالطائرة خلال لحظات في ساحة مفتوحة دون استخدام العجلات.

المصدر: RT