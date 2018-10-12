لوكاشينكو يستضيف بوتين ويقدم له فطائر البطاطس السميكة

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لقاء غير رسمي امتد عدة ساعات في بلدة أليكساندريا الزراعية في مقاطعة شكلوفسكي في بيلاروس.

وبعد الانتهاء من الفعاليات الرسمية المتعلقة بمشاركة الزعيمين في المنتدى الخامس للمناطق، قبل الرئيس الروسي دعوة نظيره لزيارة مكان نشأة لوكاشينكو، وتفقدا خلالها البيت الذي ترعرع فيه الرئيس البيلاروسي، وتجولا في شوارع البلدة.

وتناول بوتين فطائر البطاطس السميكة وفطائر "بان كيك" المعدة على الطريقة البيلاروسية الأصيلة إلى جانب أطباق بيلاروسية.

المصدر: إنترفاكس