موسكو: الطابع "العقابي"لـ OPCW يسمح للغرب باستخدامها ضد "المغضوب عليهم"

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعارض بشدة مبادرة منح منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، وظيفة تحديد المذنبين في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجاء في تعليق للوزارة الروسية، نشر اليوم، أن منح هذه الوظيفة للمنظمة، سيسمح باستخدامها ضد كل من لا يرضي الغرب.

وأشارت الوزارة، إلى أن واشنطن ولندن تسعيان، خلال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة الجارية في 9-12 أكتوبرفي لاهاي، لتمرير قرار بمنح المنظمة مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشددت وزارة الخارجية الروسية، على أن "موسكو تعارض بشكل قاطع هذه المبادرة. وإذا نفذت ، فإنها ستحول هذه المنظمة ذات الطابع الفني البحت، إلى هيئة " معاقبة " لتستخدم بشكل تعسفي ضد أي طرف يبغضه الغرب".

وأعربت الخارجية عن استيائها من "تصرفات سلطات هولندا وعدد من الدول الغربية الأخرى التي شنت حملة ضد أربعة مواطنين روس" عشية افتتاح الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة.

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وقالت الوزارة: "في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الهولندية في لاهاي يوم 4 أكتوبر، اتهمت علناً مواطنينا بتنفيذ هجمة سبرانية على شبكة الكمبيوترات المنظمة قبل حوالي 6 أشهر ولكن بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك".

المصدر: تاس