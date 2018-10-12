الدفاع الروسية تشير إلى ازدياد نشاط الاستطلاع الأجنبي قرب أجواء روسيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن ثماني طائرات أجنبية، نفذت الأسبوع الماضي عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية، ولم تبتعد عن سماء روسيا إلا بعد إقلاع مقاتلات روسية طردتها بعيدا.

ودلت مادة إعلامية للوزارة نشرتها صحيفة "النجمة الحمراء"، على أن مقاتلات مناوبة تابعة للدفاع الجوي الروسي، أقلعت من قواعدها 3 مرات لاعتراض الطائرات الغريبة ومنعها من انتهاك حرمة الأجواء الروسية.

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وأشار التقرير، إلى أن الطائرات الأجنبية ابتعدت عن الحدود، فور اقتراب الطائرات الروسية منها.

وفي الأسبوع قبل الماضي، تم رصد اقتراب 21 طائرة أجنبية من الحدود الروسية بهدف الاستطلاع والتجسس، وانطلقت 5 مقاتلات روسية لاعتراضها ومنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي.

المصدر: نوفوستي