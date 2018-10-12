كلمة مندوب روسيا لدى منظمة حظر الكيميائي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن البريطانيين حاولوا توجيه فريق التحقيق في حادث خان شيخون في إدلب السورية نحو استنتاجات مغلوطة.

وقال شولغين إن الضحايا المفترضين لحادث خان شيخون لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بغاز السارين.

وأكد أن الجانب الروسي أثبت بطلان ادعاء الخوذ البيض حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بريف دمشق، مشيرا إلى أن الدول الغربية ضربت سوريا قبل التأكد من حقيقة ما حدث في المدينة.

ووصف الاتهامات الموجهة لروسيا بتدبير هجمات إلكترونية ضد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأنها محض كذب استفزازي.

المصدر: RT