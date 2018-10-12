اعتصام صحفي في موسكو تضامنا مع كيريل فيشينسكي رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"

شهدت موسكو اليوم اعتصاما نظمه الصحفيون والمتعاطفون معهم، تضامنا مع رئيس تحرير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي المعتقل في أوكرانيا منذ 150 يوما، والمتهم بـ"الخيانة".

وتجمع عشرات المتضامنين في فناء مبنى وكالة "روسيا سيفودنيا" في جادّة زوبوفسكي بولفار وسط موسكو، مشكّلين صورة كبيرة لفيشينسكي.

وقال مدير عام وكالة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية الدولية دميتري كيسيليوف: "لن تتمكن فعالية واحدة، من حل المشكلة ولكن سيتم تنظيم مئات الفعاليات".

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وأشار كيسيليوف إلى أن سلطات كييف، حوّلت "سجين رأي حقيقي إلى أداة ابتزاز" وجعلت منه "مادة لمبادلتها بإرهابيين اعتقلوا وأدينوا في روسيا".

Sputnik

وطالب كيسيليوف الزملاء الأمريكيين الذين "يسترشدون بالتعديل الأول لدستور بلادهم حيث حرية التعبير مقدسة"، بمساعدة ودعم الصحفي الروسي المعتقل في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي





