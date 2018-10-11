الدفاع الروسية: إطلاق صواريخ باليستية وكروز خلال تدريبات القوات الاستراتيجية النووية

أجرت القوات الاستراتيجية النووية الروسية تدريبات بإيعاز من الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية، وفقا لوزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى خلال التدريبات، اختبار نظام إدارة القوات المسلحة، بالإضافة إلى دقة تمرير الأوامر التدريبية القتالية على طول الإدارة العمودية بأكملها، من المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا وحتى مراكز القيادة والوحدات العسكرية، مضيفة أنه جرى إشراك القوات البرية والبحرية والجوية، وكذلك وسائل نظام التحذير من الهجوم الصاروخي.

وذكرت أن كلا من نقاط مراقبة المناوبة وأطقم القتال من أفواج الصواريخ، وطاقم الغواصات النووية لأساطيل الشمال والمحيط الهادئ، وكذلك طياري حاملات الصواريخ الاستراتيجية والقاذفات بعيدة المدى لقوات الفضاء الجوي، نفذت جميعها إجراءات عملية.

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وأضافت الوزارة أنه جرى خلال التدريبات إطلاق صواريخ باليستية وكروز وقذائف موجهة من مياه بحري بارنتس وأوخوتسك، بواسطة الغواصات فضلا عن الطائرات الطويلة المدى المنطلقة من مطارات إينغيلز وأوكراينكا وشايكوفكا.

وأكدت أنه وبفضل النظام الفضائي الموحد ومحطات الرادار الأرضية، تم الكشف فورا عن جميع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من الغواصات، مشيرة إلى أن البيانات حول تلك الأهداف أرسلت إلى مراكز الحكومة والقوات المسلحة بالطريقة المنصوص عليها.

وقالت إن "مهام التدريبات أنجزت بالكامل.. وقد دمرت جميع الأهداف التدريبية في مواقع الاختبار كورا، تشيجا، وبيمبوي وتيريكتا بالكامل".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية