بوتين يصادق على منع المتورطين في الإرهاب من دخول روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر على الأجانب المشتبه بضلوعهم في نشاطات تتعلق بالإرهاب والتطرف دخول روسيا الاتحادية، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

ووفقا للقانون الجديد، فلن يسمح للأجنبي من العبور إلى الأراضي الروسية، إذا تبين أنه "شارك في نشاطات لمنظمات مدرجة على قوائم المنظمات غير المعترف بها في روسيا أو وجود اسمه في قوائم الأشخاص غير المرغوب به في الأراضي الروسية".

كما ينص القانون على منع كل أجنبي من مغادرة الأراضي الروسية في حال اتخذت هيئة تنسيق مشتركة بين الوزارات الروسية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب قرارا بذلك .

المصدر: "إنترفاكس"