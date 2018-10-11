بوتين: بعد دحر الإرهاب في سوريا يجب العمل المشترك على إعادة إعمارها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمل موسكو في أن يصبح العمل على إعادة إعمار سوريا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي، مشددا على أهمية المسار الإنساني في الجهود الجماعية المنشودة.

وقال بوتين خلال مراسم اعتماد 22 سفيرا جديدا في موسكو اليوم الخميس: "حان الوقت لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد تدميرهما، وعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ما من شأنه تخفيف ضغط الهجرة على الكثير من الدول الأوروبية".

وأشار الرئيس الروسي: "نأمل في أن يصبح دعم السوريين في حل هذه المشاكل مهمة مشتركة للمجتمع الدولي"، مضيفا أن المسار الإنساني سيكون جانبا هاما من تعاون كافة الدول المعنية.

وتطرق بوتين إلى إسهام روسيا في تسوية الأزمة السورية، وقال: " دورنا كان حاسما في توجيه ضربة قاضية ضد "الأممية الإرهابية" والحفاظ على كيان الدولة السورية".

وذكر بوتين أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أسسا لتنشيط مفاوضات السلام، وأضاف: "نبذل مع شركائنا في صيغة أستانا جهودا حثيثة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية السورية".

بوتين: نرفض بشكل قاطع الإملاءات بالقوة

وأكد بوتين أن روسيا متمسكة بسياسة محبة للسلام وتمارس بثبات نهجا مسؤولا في السياسة الخارجية، وبصفتها العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تدافع عن المبادئ الأساسية للمنظمة الدولية، وهي سيادة الدول والمساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأضاف: "نعارض بشكل قاطع الإجراءات الحمائية بدوافع سياسية والإملاءات بالقوة التي نرى اللجوء إليها التفافا على الأعراف والقوانين الدولية".

وأشار بوتين إلى أن الدبلوماسية "مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتجاوز المشاكل القائمة في العلاقات الدولية والاستجابة للتهديدات والتحديات الجديدة".

المصدر: وكالات