فيديو.. شاب شيشاني يعتذر عن تصرف مشين بعد غضب قديروف

قدم شاب شيشاني، سخر من راكب في حافلة بإلقاء عبوة مشروب طاقة عليه، اعتذاره على فعلته، وذلك بعد انتقادات غاضبة طالته على فعلته من قبل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف.

وقال الشاب في مقطع فيديو موجها اعتذاره: "مساء الخير، أود أن اعتذر عن تصرفي غير الصحيح الذي قمت به في الحافلة، عندما ألقيت عبوة على شباب كانوا يجلسون أمامي وقلت لهم: رددوا وراي.. أحمد هو القوة".

واستطرد: "لقد أُنبت من قبل قيادة جمهوريتي ووالديّ. وأود أن اعتذر مرة أخرى على فعلتي الشنيعة".

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وكان الرئيس الشيشاني قد كتب على صفحته في Telegram، معلقا على الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي: "من الصعب إغضابي وإخراجي عن طوري. ولكن اليوم لا يوجد حد لغضبي وسخطي".

وأضاف: "اقترح عليك أينما كنت العودة فورا وعلى أول رحلة إلى العاصمة غروزني. ثم تأتي إلي مع عائلتك!".

المصدر: نوفوستي