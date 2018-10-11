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"إس-300" و"إس-400" تصيب 20 هدفا تحاكي المقاتلات والصواريخ المجنحة

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات "إس-300" و"إس-400" للدفاع الجوي دمرت أهدافا جوية من مختلف الأنواع خلال مناورات عسكرية تكتيكية في مقاطعة آستراخان جنوبي روسيا أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق أكثر من 40 صاروخا، استطاعت إسقاط أكثر من 20 هدفا تحاكي الطائرات والطائرات دون طيار والصواريخ المجنحة والبالستية.

وتجري المناورات وسط اهتمام دولي بالغ بهذه الصواريخ الروسية، ولاسيما في ضوء تسليم موسكو "إس-300" للجيش السوري، وقرار الهند شراء "إس-400" رغم تهديدات واشنطن بفرض العقوبات عليها إذا ما أتمّت الصفقة.

المصدر: وكالات

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