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مقطع فيديو يثير غضب قديروف!

أخبار روسيا

مقطع فيديو يثير غضب قديروف!
Sputnik
رمضان قديروف- أرشيف
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أثار غضب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف فيديو نشره شاب شيشاني على صفحته في إنستغرام المسماة "أحمد - قوة"، وهو يسخر من راكب في مترو الأنفاق بإلقاء عبوة مشروب طاقة عليه.

وكتب قديروف على صفحته في Telegram: "من الصعب إغضابي وإخراجي عن طوري. ولكن اليوم لا يوجد حد لغضبي وسخطي".

وأضاف: "أقترح عليك أينما كنت العودة فورا وعلى أول رحلة إلى العاصمة غروزني. ثم تأتي إلي مع عائلتك!".

كما قدم الرئيس الشيشاني اعتذاره للشباب الذين تم تصويرهم على مقطع الفيديو وطلب من متابعيه تقديم "إحداثيات" رامي العبوة، مؤكدا أن المشاغب "لا يمثل الشعب والتقاليد والعادات الشيشانية".

المصدر: نوفوستي

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