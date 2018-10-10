 
مباشر

داغستان.. مصرع 3 مراهقين بانفجار في قاعة رياضية

أخبار روسيا

داغستان.. مصرع 3 مراهقين بانفجار في قاعة رياضية
Sputnik Natalia Seliverstova
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwl3

توفي 3 مراهقين من أصل 5 أصيبوا بانفجار وقع بداية الشهر في مدرسة رياضية في قرية إيبدالاي داخل منطقة ليفاشينسكي في جمهورية داغستان الروسية.

وقال مصدر في وزارة الصحة الروسية إن اثنين من المراهقين في الـ14 والـ16 من العمر، توفيا داخل مستشفى في محج قلعة متأثرين بحروق بأكثر من 90% من جسميهما. ولقي شاب آخر في الـ18 من عمره مصرعه داخل مركز لعلاج الحرق في مدينة نيجني نوفغورود متأثرا بحرق 80% من جسمه".

وتدل معلومات وزارة الطوارئ الروسية على أن سبب الحادث يعود إلى تسرب غاز من خط أنابيب في المدرسة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كم دفعت سوريا مقابل إس 300؟