(صور+فيديو) خروج طائرة روسية عن المدرج أثناء هبوطها

خرجت طائرة من طراز Sukhoi Superjet 100 تابعة لشركة "ياقوتيا" الجوية الروسية عن المدرج بعد هبوطها في مطار مدينة ياقوتسك.

وأفادت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا" بأن الحادث وقع في الساعة 21:21 بتوقيت موسكو مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقوم برحلة من مدينة أولان أودي إلى ياقوتسك.

Гражданская Авиация / vk.com

Гражданская Авиация / vk.com

Гражданская Авиация / vk.com

وأضافت أن سبب الحادث يعود إلى تحطم جزء من نظام الهبوط (العجلات)، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تحمل 87 راكبا إضافة إلى أفراد الطاقم الخمسة، ولم يصب أحد في الحادث.

من جهتها أعلنت دائرة الطوارئ الإقليمية عن إغلاق مطار مدينة ياقوتسك بعد الحادث.

المصدر: نوفوستي