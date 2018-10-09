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بوتين يكشف سرّ طاقته العالية

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بوتين يكشف سرّ طاقته العالية
kremlin.ru
فلاديمير بوتين أثناء زيارته لشركة "راسفيت" الزراعية في إقليم ستافروبول
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سر طاقته العالية في إدارة شؤون الدولة، خلال لقاء مع عاملي شركة زراعية بإقليم ستافروبول (جنوب)، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية، الثلاثاء.

وعندما سئل عن مصدر الطاقة التي تمكنه من تنفيذ هذا العدد الكبير من المهام كرئيس دولة، على الرغم من ازدحام جدوله، أجاب بوتين قائلا إن هذا المصدر هو تواصله مع أناس ناجحين يجيدون عملهم كل في مجاله. وأضاف: "مصدر الطاقة الأفضل هو التواصل مع أناس أمثالكم".

وجاءت زيارة بوتين لشركة "راسفيت" الزراعية ضمن جولة يقوم بها هو ورئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، في إقليم ستافروبول.

وفي يونيو من العام الماضي اعترف المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، الذي صور فيلما وثائقيا حول فلاديمير بوتين، بأنه تأثر كثيرا بكفاءة الرئيس الروسي وطاقته العالية وانضباطه الذاتي.

المصدر: tvzvezda.ru + lenta.ru

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